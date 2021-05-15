مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزل أسرته بدائرة مركز شرطة ساقلته في محافظة سوهاج، كما لقي طفل آخر مصرعه غرقاً، أثناء الاستحمام داخل ترعة بدائرة مركز البلينا، فيما لقي عامل مصرعه في حادث سير بدائرة مركز جرجا.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل «إسماعيل عثمان»، 3 سنوات، يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، اثر سقوط من علو، وبسؤال والده «عثمان م. أ.»، 43 سنة، مزارع، قرر بأنه أثناء لهو نجله على سلم المنزل بالطابق الأول، انزلقت قدمه، وسقط أرضاً مما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا بغرق شخص بترعة «الفؤادية» ببندر البلينا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «عثمان عبد الباسط»، 13 سنة، تلميذ، ويقيم بناحية «السحل قبلي»، دائرة المركز، وتم انتشال الجثة.

وبسؤال والده «عبد الباسط ع. أ.»، 54 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالترعة، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتبلغ لقسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول «أحمد م. م.»، 30 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم، جثة هامدة، اثر حادث سير، بالفحص وسؤال شقيقه «محمد م. م.»، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء استقلال شقيقه دراجة نارية «توكتوك» بمدخل مدينة جرجا، قيادة «سمير م. م.»، 27 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب المركبة على جانب الطريق ووفاة شقيقه، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.