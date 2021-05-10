غرق 4 أطفال بينهم شقيقين في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في نهر النيل بدائرة مركز المراغة بسوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، كما لقي طفل مصرعه في ترعة بدائرة مركز دار السلام، ولقي آخر مصرعه غرقا داخل ترعة بدائرة مركز سوهاج، وتم انتشال الجثتين.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغا بغرق طفلين بنهر النيل دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق كلاً من الطفل «أحمد ايمن» 6 سنوات، وشقيقته الطفلة «بسمة أيمن» 8 سنوات تلميذه ويقيمان بذات الناحية، وتم إنتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال والدهما «أيمن. ف» 41 سنه عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجليه المذكورين علي حافة نهر النيل إنزلقت قدماهما وسقطا به مما أدي لغرقهما، ونفي الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة دار السلام غرق طفل بترعة الفاروقية دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق «عمرو خالد» 14 سنه تلميذ ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي

بسؤال والده «خالد. ح» 48 سنه عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة سوهاج، غرق شخص بترعة السوهاجية دائرة المركز مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «محمد. م» 13 سنة تلميذ، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال عمه «شيخون. ا» 33 سنه عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية، حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.