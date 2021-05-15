تحرير 2875 مخالفة لمواعيد غلق المحال والمقاهي بأسيوط 

كشفت مصادر مسئولة في محافظة أسيوط، اليوم السبت، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في نطاق المحافظة، منذ بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة، حتى مساء أمس الجمعة، بلغ 2875 محضراً متنوعاً، منها 532 محضراً لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، و1204 محاضر عدم ارتداء كمامة واقية، و104 محاضر لغلق محلات، و189 محضر نظافة، و83 محضر بيئة، و452 محضر إشغالات، و9 محاضر فض أسواق، و16 محضر فض أفراح وسرادقات عزاء، ومحضر إغلاق سنتر دروس خصوصية.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق، على استمرار الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يومياً، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لتحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

وأشاد المحافظ بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، دون تهاون او تقاعس، طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ونفذت قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء حملات موسعة أمس الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر، ضمن الحملات اليومية لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمشاركة قيادات المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنباً للإصابة بالفيروس، والحد من انتشاره، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).