رفع 552 طن مخلفات وغلق محال تجارية لمخالفة إجراءات كورونا بالجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة جهودها لرفع مستوى الخدمات ومتابعة سريان القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قام مركز ومدينة منشأة القناطر بشن عدد من الحملات بنطاق قرى وشوارع المدينة، أسفرت عن غلق 5 محال تجارية ومقهى، لتجاوزها مواعيد الغلق، وتحرير 6 محاضر إِشغال طريق، كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 90 طن مخلفات بمختلف قطاعات المدينة.

كما قامت أجهزة حي جنوب بشن حمله استهدفت إشغالات الباعة الجائلين، وقد تم من خلال الحملة، رفع كافة ألعاب الأطفال بشارع المحطة، وسوق الأحد، وقد تم إيداع ما تم رفعه مخازن الحي.

كما أسفرت حملة لمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع مقهى ومحل تجاري لمخالفتهما لمواعيد الغلق، وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 18 حالة إشغال، بالإضافة إلى رفع 92 طن مخلفات بنطاق قرى الشوبك، وميت رهينة، وأبو رجوان، ودهشور، والمرازيق.

وفي نطاق حي العجوزة، تم شن حملة مكبرة شملت شوارع النيل، والعلميين، وسور نادى الترسانة، ووادي النيل، ودمشق، والتي تم خلالها مصادرة مجموعة من المخالفات وحالات الإشغال والتي تم إيداعها مخازن الحي.

وبنطاق حي الوراق، تم توجيه لجان متابعة برفقة قوات الأمن، والتي شملت شوارع كورنيش النيل، والغاز، وترعة السواحل، والعروبة، وعشرة، والسنترال، وعزبة المفتي، وطناش، وجزيرة محمد، والتي أسفرت عن مصادرة 50 شيشة، و25 كرسي، و2 سماعة كبيرة، و2 منقد فحم، و2 براويطة، و2 كوريك.

ونفذت أجهزة حي شمال الجيزة عدداً من الحملات بشوارع محمد حجازي، والعامل الأول، وسعد زغلول، وطلعت حرب، والنيل، والمحطة، أسفرت عن مصادرة عدد 35 شيشة، و27 كرسي، و2 محضر مخالفة وغلق وتشميع مقهى وقاعة أفراح، والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات الأمنية المرافقة.

كما تمكنت إدارات البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة من رفع 310 أطنان مخلفات بنطاق مركز ومدينة أوسيم، و60 طن بنطاق مركز ومدينة أطفيح.