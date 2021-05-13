جهود مكثفة لأجهزة محافظة الجيزة لرصد المخالفات خلال عيد الفطر

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن ومختلف الأجهزة والمديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الشارع ورصد المخالفات والتأكد من انتظام العمل، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات، وحرص الدولة وقيادتها على سلامتهم.

وفي هذا السياق، وجه مركز ومدينة منشأة القناطر، حملات مكثفة للرقابة ورصد المخالفات، والتى أسفرت عن غلق 2 مقهى مخالف وتحرير 6 محاضر تجاوز لمواعيد الغلق و6 محاضر إشغال طريق، كما تم رفع 120 طن قمامة بنطاق القرى وشوارع المدينة ونقلها للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

ورصدت فرق المتابعة بحي الدقي، أحد المقاهي المخالفة لمواعيد الغلق بمحيط نادي الصيد، حيث تم على الفور غلق وتشميع المقهى، بالإضافة لرفع الإشغالات بشوارع التحرير والسودان وسليمان جوهر، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق و9 محاضر عدم ارتداء كمامة بوسائل النقل الجماعية.

وقام حي العجوزة بشن عدد من الحملات التي شملت شوارع «جزيرة العرب، حسين الجيزاوي، عمارات البترول، العلمين، الرشيد»، والتي أسفرت عن مصادرة 50 كرسي وثلاجتين وفاترينة عرض و4 أنابيب كبيرة و2 طاولة بلاستيك و7 طقطوقة.

وشنت أجهزة حي الوراق عدة حملات شملت شوارع «كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، ملف سيما، القومية، طناش، جزيرة محمد، العروبة، عشرة، المعهد الديني»، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضر متنوع، ومصادرة 45 شيشة و75 كرسى و4 سماعات و6 شاشات تلفزيون وريسيفر و2 أنبوبة بوتاجاز كبيرة و3 ترابيزات.

وفي نطاق مركز ومدينة البدرشين، تم غلق وتشميع عدد 5 حالات مخالفة عبارة عن 3 مقاهي ومحل وورشة، ومصادرة 24 حالة إشغال و5 شيش، وتحرير عدد 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

كما تم رش وتعقيم كافة المساجد المقرر أداء صلاة عيد الفطر بها في نطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، ومن خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تم غلق 3 حالات مخالفة عبارة عن محل للأدوات الصحية بمدينة الباويطي ومحل للملابس بقرية منديشة وورشة لحام بنطاق قرية الزبو، وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

ومن خلال التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، تمكن مركز ومدينة البدرشين من رفع المخلفات بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك الغربي وقرية المرازيق وتجريد الأتربة بطريق مصر أسيوط الزراعي، بإجمالي حمولة قدرها 65 طنا، كما تم رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى «المقاطفية، كفر قاسم، ميت القائد»، وتجريد طرق «الضبعي، برنشت» بمركز ومدينة العياط.