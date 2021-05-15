تعرف على موقف مصر من القضية الفلسطينية: إخوة في وجه الاحتلال

منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في الثامن من مايو الحالي على الفلسطينين واندلاع الاشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم، قامت مصر بالعديد من التحركات الثنائية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تهدئة الأزمة المتصاعدة، حيث تعتبر مصر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المحورية التي طالما تبنت مواقف واضحه منها ونستعرض في التقرير التالي موقف مصر من القضية الفلسطينية.

موقف واضح للخارجية المصرية خلال اجتماع جامعة الدول العربية

* قال وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية إنَّ الأخوه الفلسطينيين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وبيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها.

* أكد «شكري» إن ما حدث في المسجد الأقصى المبارك استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين جميعاً أن يروا هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية.

* وصف شكري ما يحدث في حي الشيخ جراح بأنَّه بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة.

* أشار إلى أن المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم، لم تكن لتمر مرور الكرام، ولم يكن مُستغرباً ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في كل جنبات العالم الحر.

* وصف ما يقوم به الفلسطينيون بأنه مدعاه للفخر والاعتزاز من كل عربي.

* أوضح أنَّ الاهتمام العربي شعبياً ورسمياً بما يحدث في القدس، أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين كانت وستظل هي قضية العرب المركزية.

* أكد رفض مصر التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

* وتابع أنَّ مصر لم تكن لتقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات، ولذا تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية.

تحركات عاجلة مع الجانبين

* أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء الماضي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي أكد خلاله ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

* نقلت مصر رسائل إلى إسرائيل وكل الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس.

* دعت مصر إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

* طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح.

* دعت مصر كل الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس.

* حذرت مصر من الازمة مستقبلاً مؤكدة ان القضية لم تحل من الأساس ولن تختفي بمجرد تجاهلها، وسوف تتكرر.

هدنه مصرية تفشل في تهدئة الصراع

* زار وفد مصري تل ابيب نهاية الأسبوع الماضي بهدف التوسط لاتفاق هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

* اقترح الجانب المصري وقفا مؤقتا لإطلاق النار باعتباره مرحلة أولى في هدنة مستدامة تبدأ بهدنة إنسانية تستمر 3 ساعات، ومن ثم 6 ساعات، لكن كل المقترحات كانت بدون رد.

* لم تلق الهدنة المصرية أي رد من الجانب الاسرائيلي.

* أعلنت مصر حقها في الرد على الهدنة المصرية المرفوضه من جانب اسرائيل.

اتصالات مكثفة بين مصر واطراف الازمة

* أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، أكّد خلاله ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

* تلقىَ وزير الخارجية اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن الأزمة.

* تعليمات من القيادة السياسية بنقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج بالقاهرة.

* وزارة الصحة كلفت أطباء بالعمل في مستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة.

* أعلنت مصر فتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة وسائر الفلسطينين.

* الهلال الأحمر المصري أرسل موادًا إغاثية وطبية لشمال سيناء لاستقبال مصابي غزة.

* سمحت مصر في خطبة الجمعة الرسمية بالحديث عن الانتهاكات الاسرائيلية والمطالبة بتوحيد الصف العربي لمواجهتها.

* الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أطلق حملة بكل لغات العالم لدعم القضية الفلسطينية.