بمشاركة أقباط.. شباب كفر الدوار يوزعون الهدايا على الأطفال

لليوم الثالث على التوالي، لم تتوقف احتفالات العيد لفريق صوت كفر الدوار، في محافظة البحيرة، حيث عكف أعضاء الفريق على توزيع الألعاب والحلوى المُغلفة على الأطفال والكبار بالشوارع، وسط مكبرات صوت تذيع أغاني العيد، وعرائس متحركة تنشر البهجة والفرحة بين الأهالي.

ودشن فريق صوت كفر الدوار فعالية احتفالية العيد، منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، واستهدفت الفعالية شوارع المدينة والحارات الصغيرة، وجابت كل شبر بكفر الدوار، كبرى مدن محافظة البحيرة، وتفاعل المواطنون مع أعضاء الفريق، الذين وزعوا الحلوى والألعاب على المارة بالشوارع، فيما شاركهم الكثير من المتطوعين وجابوا معهم الشوارع.

وقال هيثم عبد العزيز، منسق فريق صوت كفر الدوار، «كما تعودنا كل عام في احتفالات الأعياد، أعلنا عن فعالية توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال، وكنا كل عام نوزعها عقب انقضاء صلاة العيد بالساحة المقامة في شارع أحمد عرابي، إلا أن تعليمات الدولة بشأن منع الساحات بسبب فيروس كورونا المستجد، جعلنا نفكر في شيء بديل».

وتابع أنه «في هذا العام، بعد انحسار الفيروس نسبياً، والسماح بأداء صلاة العيد في المساجد، خرجنا وسط إجراءات احترازية شديدة، وحملنا الألعاب والهدايا وقمنا بتوزيعها على الأطفال والمارة بالشوارع، ووسط فرحة الكبار والصغار، لم نشعر بالإرهاق والتعب، وقمنا بتوزيع الهدايا في كل شارع بالمدينة سيراً على الأقدام».

وأضاف «عبد العزيز» قائلاً: «شاركنا الفعالية في يومها الثالث، أخوة أقباط، حرصوا على الحضور معنا، بعدما شاهدوا فرحة المواطنين بنا، وطلب مينا سامي، أحد أصدقائنا، التجول معنا خلال الفعالية، وحرص على توزيع الهدايا بنفسه، وكانت هذه اللافتة أجمل ما في الفعالية».