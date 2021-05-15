مصر تشارك في صياغة وثيقة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

شاركت مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومنها بناء القدرات والحوكمة والمسؤولية والإنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ المهمة.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر، تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات البازغة ولا سيما الذكاء الاصطناعي، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري، والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

توحيد المواقف الإقليمية تجاه قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المشاركة في المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية لمناقشة دور هذه التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العمل على توحيد المواقف الإقليمية تجاه قضايا ومجالات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

الوثيقة تتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة

وقالت جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن مصر، أيدت الوثيقة بعد صدارها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، خاصة أنها تتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، وتحقيق التحول الرقمي؛ لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميا للدول المقرة بوثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول.

كما أسهمت مصر، بترجمة لنسخة من التوصية إلى اللغة العربية، لإضفاء البعد الإقليمي لها، ولتعزيز المشاركة المصرية في هذا المحفل الدول.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصر، لمشاركة تجربتها والمبادرات التي أطلقتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وللاطلاع على مشاركة مصر في فعاليات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال: https://www.oecd.ai/wonk/how-countries-empowering-citizens-ai-the-future-of-work

وجار التعاون مع المنظمة ضمن مجموعة الخبراء الذين جرى اختيارهم لدراسة كيفية تطبيق التوصية على أرض الواقع بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تنتهجها الدول، حيث يأتي التطبيق من خلال عدد من المبادرات ذات الطابع التنموي.

مصر تنضم بصفة مراقب للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي

على صعيد متصل؛ انضمت مصر بصفة مراقب للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي والمعنية بالبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتفق مع التوصية المعنية بالاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا البازغة.

جدير بالذكر، أن مصر تقود حاليا مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء، كما جرى اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ونظمت مصر مشاورات إقليمية على المستوى العربي حول هذه الوثيقة بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، وتشارك مصر حاليا في المفاوضات الحكومية الخاصة بالوثيقة تمهيدًا لاعتمادها في نوفمبر 2021، في المؤتمر العام لليونسكو.

وتشارك مصر بقوة في فعاليات المنظمات الدولية المتعلقة بمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي ومنها اليونسكو، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدولية، والقمة العالمية حول مجتمع المعلومات wsis، ومنتدى حوكمة الإنترنت، ومنتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار STI، ومنتدى باريس للسلام الذي جرى خلاله اختيار مشروع الذكاء الاصطناعي بعنوان «الاستغلال الأمثل للمياه للزراعة» من بين أفضل 100 مشروع.