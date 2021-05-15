محمد رياض يكشف تفاصيل «الحلم».. يجمعه مع صابرين ونضال الشافعي

يستعد الفنان محمد رياض، لخوض تجربة درامية جديدة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعدما عُرض له مؤخرًا مسلسل «النمر»، مع الفنان محمد عادل إمام، في موسم دراما رمضان الماضي.

وقال محمد رياض، لـ«الوطن»، إنَّه تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل «الحلم»، للمخرج حسني صالح، إذ أنَّه في مرحلة التحضيرات حاليًا، بشأن الشروع في التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأوضح أنّ المسلسل مكون من 30 حلقة فقط، ومن المُقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، لافتًا إلى أنَّه يضم نخبة من الممثلين، منهم: نضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، زكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، معربًا عن تمنيه بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه.

يُذكر أنَّ الفنان محمد رياض، حقق نجاحًا كبيرًا، خلال مشاركته في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «النمر» مع الفنان محمد عادل إمام، إذ أعرب عن سعادته البالغة بهذه التجربة، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ أمورًا عدّة، دفعته للمشاركة «بداية من كتابة قصة المُسلسل بشكلٍ متميز، والشخصية مؤثرة بشكلٍ كبير ومُحركة للأحداث، كما يُعد الدور جديداً علىّ لم أؤده من قبل، فالشخصية ذات تركيبة إنسانية مُختلفة، مزيج ما بين الخير، والشر، والطيبة، والحنية والدهاء، فهي تعمل العديد من المتناقضات، إذ إن شخصية الشيمي رضوان ثرية جداً».

وتابع أنَّ: «فريق العمل من ضمن الأسباب التي حمستني للمُشاركة في المسلسل أيضاً، فهذه المرة الأولى لي التي أتعاون فيها معهم، بداية من المُخرجة شيرين عادل، التي سعدت كثيراً بعملي معها، وكذلك محمد عادل إمام، وبيومي فؤاد، والجيل الجديد هنا الزاهد، وخالد أنور، ومؤمن نور ومحمد مهران، فقد كانت تجربة رائعة للغاية».