مجلس الانتخابات الإثيوبي يعلن عجزه عن إجراء انتخابات البرلمان

أبلغ مجلس الانتخابات الإثيوبي الأحزاب السياسية في البلاد إنَّه غير قادر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والتي كان من المقرر إجرائها في يونيو المقبل.

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من المجلس بحسب صحيفة «أديس استاندرد» الإثيوبية، بتأجيل الانتخابات، مشيرة الى أنَّ المشاورات لا تزال جارية مع الأحزاب بعدما أبلغهم بأنَّه غير قادر على أدائها في الوقت المعلن من حكومة آبي أحمد.

وتشهد إثيوبيا فراغاً منياً في عدة أقاليم منها التيجراي حيث تدور حرب أهلية طاحنة مما أسفر عن مقتل الآلاف وفقا لتقارير صادرة من الأمم المتحدة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، إنَّ عجز اجراء الاننتخابات جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

واقترحت «ميدقسا»، تأجيل موعد الإنتخابات لـ3 أسابيع، مضيفاً أنَّ التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية.

وأعلن المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات دون إقليم التيجراي الذي لن يشارك في الانتخابات المقبلة بعد الحرب التي شنها آبي أحمد ضد جبهة تحرير التيجراي.

وسجل إقليم أوروميا 15 مليونًا و938 ألفًا و213 ناخبًا، وإقليم أمهرة 5 ملايين و966 ألفًا و662 ناخبًا.

وبلغت النسب المئوية لتسجيل الرجال 53.97% فيما بلغت نسبة تسجيل النساء 45.92%.

وذكر المجلس، أنَّ العاصمة أديس أبابا سجلت مليون و451 ألفًا و790 ناخبًا، وإقليم عفار مليون و714 ألفًا و989 ناخبًا، وإقليم بني شنقول جموز 174 ألفًا و768 ناخبًا، وإقليم جامبيلا 326 ألفًا و648 ناخبًا، وإقليم هرر 135 ألفًا و584 ناخبًا، ومدينة دري داوا 177 ألفًا و519 ناخبًا، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا 4 ملايين و854 ألفًا و588 ناخبًا، وإقليم الصومال 3 ملايين و963 ألفًا 794 ناخبًا، وإقليم السيداما مليون و540 ألفًا و889 ناخبًا.