حالة الطقس غدا الأحد 16-5-2021 رابع أيام عيد الفطر المبارك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس شديد الحراة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، عن حالة الطقس غدا ليلًا، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إضافة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري ومدن القناة قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

درجات الحرارة غدًا الأحد على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 39 20

الإسكندرية 29 18

وادي النطرون 35 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 39 20

دمنهور 35 18

بلطيم 30 17

مطروح 25 16

السلوم 25 15

سيوة 34 17

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 39 20

المنصورة 39 20

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 21

العريش 34 19

رفح 33 19

رأس سدر 37 21

نخل 35 17

نويبع 36 22

طابا 34 20

كاترين 32 18

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25.