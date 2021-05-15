16790 مواطنا تلقوا لقاح كورونا جرعة اولي و3363 جرعة ثانية بالقليوبية

كشفت محافظة القليوبية ان إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا، وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة، منذ انطلاق الحملة حتى الآن، بلغ 16790 مواطناً جرعة أولى، و3363 جرعة ثانية.

وبحسب بيانات المديرية، فقد حصل 5809 مواطناً على الجرعة الأولى من اللقاح و1281 على الجرعة الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و5098 جرعة أولى و865 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5488 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و58 جرعة أولى بمستشفى الرمد ببنها، و23 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 جرعة أولى بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و298 جرعة أولى ببنك الدم بأسنيت مركز كفر شكر.

خريطة وعدد مراكز تلقي لقاح كورونا بالقليوبية

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، عن افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور، ومشتهر بمركز طوخ، وأسنيت بمركز كفر شكر، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 9 مراكز على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة، والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز القليوبية

وقال الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر فتح مراكز لقاح كورونا المستجد الثلاثة الجديدة بوحدة الحي الثاني بمدينة العبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ، وبنك الدم الرئيسي بقرية أسنيت بمركز كفر شكر، بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة، وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنهان ومستشفى كفر شكر المركزي، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المراكز تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيراً إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العامة والجامعية والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على وجود رصيد استراتيجي من الأكسجين، سواء سائل أو اسطوانات، لمواجهة أي طارئ.

وتابع وكيل صحة القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي تطويراً شاملاً، وتركيب خزانات الأكسجين، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات صدر المرج، وحميات بنها، كما تم تركيب خزان أكسجين بمستشفى شبين القناطر.

فرق ثابته ومتحركة لتطعيم المواطنين بدور العبادة والمسنين

كما أكد وكيل وزارة الصحة انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة ورفع المناعة المجتمعية، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

تطعيم مرضى الفشل الكلوي بالمستشفيات

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفق بيان اليوم، أنه تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة بلقاح كورونا، كما تم تطعيم المواطنين في دور المسنين، وكذلك ومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم في غرب شبرا، ومستشفى ناصر العام.