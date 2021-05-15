القليوبية: زيادة أماكن التطعيم بلقاح كورونا إلى 8 مراكز

أعلنت محافظة القليوبية افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور، وفي قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

العبور ومشتهر الأحدث ضمن منظومة تلقي اللقاح بالقليوبية

وقال الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر فتح المركزين الجديدين لتلقي لقاح كورونا في وحدة الحي الثاني بمدينة العبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر، بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة، وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنها، ومستشفى كفر شكر المركزي، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف عبد الغني أن المراكز تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقى اللقاح، مشيراً إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين سواء سائل أو اسطوانات لمواجهة أي طوارئ.

تطوير مستشفى كفر شكر المركزي ورفع كفاءة حميات بنها وصدر المرج

وتابع وكيل صحة القليوبية فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي تطويراً شاملاً وتركيب خزانات أكسجين، ورفع كفاءة مستشفيات صدر المرج وحميات بنها كما تم تركيب تانك أكسجين لمستشفى شبين القناطر في إطار منظومة مواجهة وعلاج مرضي كورونا

مراكز الشباب تطلق مبادرة لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا

«الشباب يخدم » أحدث مبادرات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والتي قررت فتح كافة مراكز الشباب لتوفير خدمة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للمواطنين بالمجان في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشباب والرياضة وهيئات ومؤسسات المجتمع وتعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة والسكان بهدف خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل

واعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فتح كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة امام المواطنين مؤكدا استعداد جميع مراكز الشباب للتسجيل

المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب

أضاف الصبروط ان المبادرة تاتي إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة مشيرا ان المبادرة تعد نقطة اساسية في إبراز دور الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والمساهمه في حل مشكلاته والتي تهدف الى تيسير عملية التسجيل على المواطنين

فرق المتطوعين تستقبل المواطنين للتسجيل بمراكز الشباب .

أوضح الصبروط ان طريقة الحصول علي الخدمة حيث يقوم شباب المراكز متطوعين باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا مشيرا ان جميع مراكز شباب المحافظة وعددها 206 مركز شباب بدأت في استقبال المواطنين لتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة الصحة المخصصة للحصول علي لقاح كورونا، مشيراً إلى أن شباب القليوبية ساهموا بشكل داعم وملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجة الأولى لفيروس كورونا، في إطار أن شباب المحافظة هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية.

التسجيل بالرقم القومي للمواطن

وأكد الصبروط أن كافة المواطنين الراغبين في التسجيل عليهم التوجه لأي مركز من مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة للتسجيل في المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا .