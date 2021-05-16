حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. العظمى تصل لـ41 والقاهرة 39

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحراة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلا، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بالإضافة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري ومدن القناة قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد، عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 39 20

الإسكندرية 29 18

وادي النطرون 35 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 39 20

دمنهور 35 18

بلطيم 30 17

مطروح 25 16

السلوم 25 15

سيوة 34 17

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 39 20

المنصورة 39 20

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 21

العريش 34 19

رفح 33 19

رأس سدر 37 21

نخل 35 17

نويبع 36 22

طابا 34 20

كاترين 32 18

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25