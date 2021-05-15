أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 ، عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، كما أتاحت سداد الفاتورة إلكترونيًا سواء كان بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفق الاتفاق مع الشركة، عبر الضغط هنا.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021

وتقدم «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021، من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021 وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على (19777)، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021 من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، ومنافذ أمان، ومنافذ خدماتي، ومنافذ مصاري، أو من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

عدد المشتركين في التليفون الثابت ارتفع 7%

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إن عدد المشتركين في التليفون الثابت ارتفع 7%، ووزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.