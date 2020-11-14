بريد الوطن.. توصيل التليفون الأرضى يا مدير سنترال منشأة القناطر

منذ أن أعلن وزير التعليم خطته لتحويل التعليم إلى نظام الـ«أون لاين»، أصبح الإنترنت ضرورة مُلحَّة لأبنائنا الطلاب، وعليه تقدمت لسنترال منشأة القناطر بالجيزة لتوصيل خط تليفون أرضى وإنترنت.. أتى إلينا معاين من قِبَل السنترال للتوصيل، فأوضح أن «البوكس» القريب يحتاج إلى صيانة، وتركه ولم يقُم بإصلاحه.. ذهبت لمسئولى السنترال للشكوى دون جدوى.. والآن يعتمد أولادى على باقات المحمول المكلفة لمتابعة دروسهم، أناشد مدير سنترال «منشأة القناطر» إصلاح «البوكس» وتوصيل خط التليفون سريعاً، لمتابعة الأبناء دروسهم، وأناشد رئيس «الشركة المصرية للاتصالات» التوجيه بصيانة شبكة الخطوط الأرضية بـ«أم دينار».

جمعة عبدالمنعم عبدالسميع- أم دينار - منشأة القناطر

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