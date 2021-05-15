الراقصة دينا تحتد على متابع اتهمها بالجهل:أنا معايا ماجستير في الفلسفة

نشرت الراقصة دينا، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها مع أصدقائها من أيام المدرسة.

وكتبت دينا على الصورة بموقع «فيسبوك»: «أول تجمع مع أصحاب المدرسة الابتدائية، أنا اتبسط قوي أننا اتقابلنا بعد كل السنيين دي، دفعة مدرسة النهضة الخاصة ابتدائي».

ومن بين التعليقات الكثيرة على صورة دينا مع أصدقاء المدرسة، قررت الفنانة الرد على أحد التعليقات لحساب يحمل اسم «درويش أبو النجا»، بعد أن كتب ينتقدها ويهاجمها قائلا: «بلاش الأوفر ده يا دينا هو انتي اتعلمتي أصلا».

دينا ترد على أحد المتابعين: ليه الاستظراف؟

وردت الفنانة دينا على تعليق هذا المتابع محتدة عليه، حيث كتبت له: «ليه الاستظراف وقلة الذوق! أنا اتعلمت وعندي ماجستير في الفلسفة، حضرتك بقى اتعلمت إيه غير أنك تستطرف على الناس، وتقل منهم، اتعلمت إيه جنابك؟».

وجاءت التعليقات على صورة دينا وأصحاب دفعتها بالمدرسة بـ«هما دول الصحاب اللي بجد كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي»، و«كل سنة وحضرتكم طيبين وبصحة وسعادة دائما»، و«والله صورة حلوة فعلا، وكويس إنهم لسة على تواصل مع بعض وعرفوا يوصلوا لك ويتصلوا بيكي وتتلموا سوا كده مع بعض، ويا رب تفضلوا على تواصل كدة»، و«كل سنة وأنتي طيبة فعلا لفتة حلوة وجميلة من فنانة رقيقة ومتحضرة ‘نك متنسيش أيامك الجميلة في مدرستك ومن فات قديمه تاه».

وتوالت التعليقات من متابعي الفنانة دينا على صورتها بموقع «فيسبوك» بـ«دينا الجميلة كل سنة وأنتي طيبة مايهمكيش كلام حد انتى أرقى من كدة»، و«معلش يا دينا دولا ناس أوفر ومتنمرين ليكي فكك منهم، انتى قمر وأنا بحبك جدا»، و«ربنا يخليكم لبعض ويبارك فيكم وفيكي الخير يادودي»، و«الله يوفقك من عنده وبالفعل مفيش أجمل من تلتقي بأصدقاء الطفولة والمدرسة».