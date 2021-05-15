«أطباء كفر الشيخ»: إرسال أطقم طبية للمشاركة في علاج مصابي غزة

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، تضامن نقابة أطباء كفر الشيخ مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي غزة.

وقال أبو سمرة في بيان رسمي: «من منطلق دور النقابة الفرعية بكفر الشيخ في دعم ومؤازرة أهالينا في غزة، قررت النقابة إرسال مجموعة من أطباء المحافظة في التخصصات المختلفة، للمشاركة مع إخوانهم أطباء شمال سيناء في علاج مصابي العدوان الإسرائيلي الغاشم».

وتابع البيان: «عاشت مصر وعاش رجالها الأبطال وعاشوا دوما نصيرا ومؤيدا ومؤازرا للشعب الفلسطيني الشقيق».

وقالت مصادر إن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، سيشارك بعدد من سيارات الإسعاف في نقل المصابين.

وبحسب السفارة الفلسطينية، فإن عشرات من سيارات الإسعاف وصلت بالفعل إلى معبر رفح لنقل بعض المصابين، فيما أشارت مصادر إلى أن مصر ستفتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية من المصابين فقط خلال الفترة المقبلة.