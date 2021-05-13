محافظ كفر الشيخ يطمئن على 4 أشخاص انقلبت بهم سيارة في إحدى الترع

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة تقديم الخدمات الطبية لـ4 أشخاص، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بترعة على طريق دقلت كفر الشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلفي العلاج اللازم، موجها الشكر للأهالي ورجال الإنقاذ ورجال الإسعاف، على ما بذلوه من إنقاذهم ونقلهم للمستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع على طريق كفر الشيخ دقلت، وهرعت سيارات الإسعاف، والإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة، ونقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام بـ 4 سيارات إسعاف.

وإجراء الكشف الطبي عليهم بالمستشفى العام، حيث تبين إصابة «رامي محمد شهاب، 28 سنة، من كفر الشيخ، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن ودخل غرفة العمليات، وطارق عبدالمحسن، 35 سنة، من الجرايدة، باشتباه نزيف ما بعد الارتجاج وحجز بقسم طوارئ الجراحة، وأحمد إبراهيم شعبان، 25 سنة، من أبو ريه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة، ومسعود عمر، 60 سنة، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة.