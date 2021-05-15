أهالي شمال سيناء يفتحون دواوينهم لاستقبال عائلات جرحى غزة

أعلن عدد كبير من العائلات والقبائل في شمال سيناء، عن استعدادهم الكامل لاستقبال عائلات الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بعدما أمرت القيادة السياسية بفتح منفذ رفح البري، لاستقبال المصابين الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

وعلى الفور، فتحت غالبية العائلات في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد الدواوين لاستقبال عائلات الجرحى والمصابين القادمين إلى مستشفيات شمال سيناء، من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

تقديم جميع الاحتياجات للفلسطينيين

وقال هشام الشعراوي، أحد أبناء العريش، إن عائلته والعائلات الأخرى جاهزة تماماً لتحمل نفقات القادمين، سواء المصابين أو المرافقين، من حيث تقديم الطعام والشراب والملبس وجميع الاحتياجات.

وأضاف أن عدداً من الجمعيات الأهلية التي كانت تقدم مطبخ الخير في شهر رمضان، سوف تستمر بتقديم يد العون والمساعدة ووجبات الطعام طوال فترة تواجد الأشقاء الفلسطينيين.

وفى مدينة الشيخ زويد، أعلنت عائلات وسط المدينة فتحها الدواوين والمجالس العربية، وهى بالفعل جاهزة لاستقبال القادمين من القطاع.

أهالي أبو صقل جاهزون للتبرع بالدم

وفي أبو صقل، أكد محمد بكير، أحد سكان الحي، أن أهالي أبو صقل جاهزون تماماً للتبرع بالدم، بالتنسيق مع بنك الدم في مستشفى العريش العام.

برلماني: لنا تحارب سابقة في مساعدة الأشقاء

وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، إن استقبال القادمين من قطاع غزة ليس غريباً على أهل سيناء، فقد استقبلوا مئات العالقين على المعبر الحدودي في بيوتهم قبل عدة سنوات، وقدموا لهم الطعام والشراب بدون مقابل.

وأضاف «أبو شعيرة» أن مدينة الشيخ زويد ليس فيها فنادق، ولكن كل عائلة تملك 4 مجالس ودواوين على الأقل، أحدها خاص بالرجال والآخر خاص بالنساء، مؤكداً: «لن نترك أشقاءنا مهما كانت الظروف، بالتنسيق الكامل مع القيادة السياسية، فإن مصر شعب واحد وجيش واحد ورئيس واحد وشركة واحدة».

وشهد منفذ رفح البري تواجد كثيف لسيارات الإسعاف، لنقل المصابين القادمين من المعبر إلى المستشفيات المصرية، سواء في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد والإسماعيلية والمحافظات الأخرى.

وأكد شهود عيان من العاملين بمعبر رفح أن هناك سيارات إسعاف، قدرت بنحو 20 سيارة، تقف أمام الباب الرئيسي لمعبر رفح.

مستشفى العريش جاهز تماماً

فيما رفعت جميع المستشفيات بشمال سيناء استعداداتها إلى الدرجة القصوى، وتم بالفعل تهيئة أقسام المستشفى لاستقبال جميع الحالات.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام إن اقسام الباطنة والجراحة والعمليات تحت رهن إشارة وزارة الصحة، والتنسيق الكامل لاستقبال الجرحى.