الصحفيين العرب: العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح 10 آلاف فلسطيني من غزة

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الإحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدون هوادة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132 شهيدا في قطاع غزة، وحوالي 15 شهيدا في الضفة الغربية، بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالى 900 فرد من الفلسطينيين، فضلا عن نزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني من غزة.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، جدد فيه إدانته بكل قوة للهجمات البربرية التي وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، أن هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط بل وصلت إلى الاعتداء على النساء والأطفال، ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال.

وواصل الاتحاد في بيانه: «الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد ويؤكد إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال المجرمة التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية».

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كل المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الأعمال البربرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، التي تسببت في مئات الضحايا والشهداء منهم نساء وأطفال، ونزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني من غزة.