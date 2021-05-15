بعد مقتل والدهم والقبض على شقيقتيهما.. ليلة ذعر لـ3 أطفال بمطروح

لم تكن ليلة السبت ليلة عادية مرت على أسرة الرجل الخمسيني الذى قتل داخل منزله، عاش الأطفال الثلاثة ليلة صعبة في عيد الفطر المبارك، حسب العمدة عبد الله اللحامي، عمدة منطقة وادي الرمل، غرب مدينة مرسى مطروح، بعد مقتل والدهم، وزاد الألم على الصغار الثلاثة، فتاتين وولد، لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ليس فقط لفقدان والدهم، ولكن للقبض على شقيقتيهما الأكبر، إحداهما 16 سنة، والأخرى 18 سنة، بعد قيام إحداهما بقتل الأب، لنشوب خلافات بين الفتاتين ووالدهما، وغياب الأم عن المنزل.

الجيران يستضيفون الأطفال الثلاثة

استضافت إحدى الأسر من جيران الأسرة، التي قتل بها الأب الخمسيني، الذي يدعى «حسن»، الأطفال الثلاثة وهم في حالة ذعر، بعد أن لجأ الأطفال إليهم، عقب وقوع جريمة قتل والدهم أمام أعينهم، من جانب شقيقتيهم، ولم تجف أعين الأطفال الثلاثة الولد والفتاتين، ولم يذوقوا طعم النوم، نتيجة الفاجعة التي تعرض لها الصغار، آلام ودموع وحسرة تعتصر قلوب الأطفال الثلاثة، لفقدانهم الأب الذي قتل، والأم الغائبة عند أهلها، خارج مدينة مرسى مطروح، بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

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وصلت مباحث مطروح إلى موقع الجريمة لتجد الرجل ملقى على الأرض داخل منزله جثة هامدة، وجميع الأبناء خائفين عند الجيران، في حالة ذعر شديد مما حدث، وقلق من الجيران من البيوت التي حولهم نتيجة وقوع جريمة قتل شهدتها العزبة الهادئة، ونقلت الإسعاف الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، وتحفظت المباحث على الشقيقتين، لاتهام إحداهما بقتل والدها، بعد أن ضربته بأداة حادة على رأسه، تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم التحفظ على الفتاتين في الحجز للعرض على النيابة العامة.