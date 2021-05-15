جريمة قتل غامضة في مطروح.. العثور على جثة شخص «جمجمته مكسورة»

قُتل رجل في الخمسين من عمره، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء عليه من مجهولين في منطقة وادي الرمل، غرب مدينة مرسى مطروح، وعدم معرفة أسباب الاعتداء عليه.

ونقلت سيارة الإسعاف، منذ قليل، «حسن. م. س.ا» 52 سنة، جثة هامدة، من منطقة وادي الرمل بمطروح، إلى مستشفى مطروح العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من مفتش الصحة، تبين أنه توفى نتيجة اعتداء من آخرين عليه، والجثة بها نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

ووضعت الجثة بثلاجة الموتى بمستشفى مطروح، تحت تصرف النيابة والجهات المختصة، وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع الجريمة للمعاينة، وجار التعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.