تفاصيل انتحار بائع بعدما قتل ابنته وخالها وأصاب 3 من أسرته بالرصاص

انتحر بائع في محافظة القليوبية، بعد ساعات من إقدامه على قتل نجل شقيقه وخطيب ابنته وإصابة ابنه وطليقته وشقيق طليقته في حفل خطوبة بمنطقة الخانكة أول أيام العيد.

المنتحر أطلق على الرصاص على المجني عليهم لعدم موافقته على خطوة ابنته، ثم هرب وعثرت عليه قوات الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، منتحرا بطلق ناري في قطعة أرض زراعية كان يختبىء بها.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز الخانكة- القليوبية، بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز ووجود مصابين، وتبين قيام بائع خضروات 45 سنة، مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه ابنه، 24 سنة وابنته 18 سنة، وشقيق طليقته، 40 سنة، ونجل شقيق طليقته وخطيب ابنته، 20 سنة، بائع خضروات، جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية- مُصابين بأعيرة نارية متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش وفـي وقت لاحق، توفيت ابنته ونجل شقيق طليقته.

وتبين إطلاقه النار بسبب لقيام طليقته، 42 سنة، ربة منزل "مقيمة طرف الأول بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام على إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.

ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم برئاسه قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسرى داخل أرض زراعية بذات الناحية وبحوزته متعلقاته الشخصية، عثر بجواره على السلاح الناري المستخدم.