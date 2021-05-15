حسن الخاتمة.. وفاة منشد ديني أثناء وصلة مدح للرسول في قنا (فيديو)

توفى أحد المنشدين من أبناء مركز قفط في محافظة قنا، أثناء أدائه وصلة مدح في رسول الله، داخل دار مناسبات تابعة لقبيلة «الإشراف»، في قرية «الظافرية»، بدائرة المركز.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر وفاة منشد ديني أثناء ليلة ذكر، وعلقوا على صفحاتهم بقولهم: «الله يغفر له ويرحمه.. توفى وهو يمدح رسول الله وآل بيته.. اللهم اغفر لمولانا.. حسن الخاتمة.. توفى وهو يمدح في رسول الله».

وفور سقوط المنشد، ويُدعى «محمد مصطفى»، وهو أحد أشهر المنشدين في مركز قفط، على الأرض، وسط محبيه والذاكرين، سارعوا إليه لإنقاذه، ولكنه كان قد فارق الحياة، وهو ما أكده مفتش الصحة، حيث أفاد بأنه توفى إثر أزمة قلبية.

وتحولت ليلة الذكر إلى حالة من الحزن والبكاء من الحاضرين، حزناً على فراق المنشد، وتم نقل جثمانه إلى منزله في مدينة قفط، وقال محمود القباني، أحد أهالي القرية، إن المنشد الراحل كان يعاني من مرض بالقلب، وخضع لعملية جراحية قبل عدة شهور، وشفي تماماً، ليستأنف نشاطه في الإنشاد الديني بعدها.

وتابع أنه توفى ليلة الخميس الماضي، أثناء الإنشاد، وسط محبيه، لافتاً إلى أن جثمانه شيع أمس عقب صلاة الجمعة، من مدينة قفط، إلى مقابر العائلة، وأضاف أنه ولد وحيد على بنتين، ومتزوج منذ 7 شهور فقط، وليس لديه أولاده، مشيراً إلى أن حالة من الحزن خيمت على محبي المنشد الراحل ومتابعيه في قفط وباقي مراكز المحافظة، مؤكداً أنه كان يمدح رسول الله من قلبه.