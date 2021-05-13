«إحنا مش بتوع حداد» يقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد نشره بساعات «فيديو»

حققت أغنية «احنا مش بتوع حداد» التي قدمها نجوم وأبطال الجزءين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، بعد 8 ساعات فقط من طرحها، عبر الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشارك في فيديو كليب أغنية «احنا مش بتوع حداد»، كل أبطال الجزءين الأول والثاني من مسلسل الاختيار، وعلى رأسهم أمير كرارة وكريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار وبشرى وأحمد وفيق، وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أغنية «احنا مش بتوع حداد»، جاء من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف، وأخرجه أحمد المرسي، وشارك في تصويرها جميع أبطال وضيوف شرف الجزءين الأول والثاني من العمل، باسثثناء الفنان أحمد مكي، أحد أبطال الجزء الثاني، الذي غيبته وعكة صحية عن التصوير.