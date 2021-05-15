تفاصيل تعاقد رؤوف عبد العزيز على «الباب الأخضر»: كتبه «عكاشة» في الثمانينيات

أعلن المخرج رؤوف عبد العزيز، استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحمل اسم «الباب الأخضر»، مشيرًا إلى أنه سيتم التحضير للعمل خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها الشديدة بتولي المخرج رؤوف عبد العزيز مهمة إخراج الفيلم بعدما تعاقدت مع شركته، قائلة في بيان صحفي، إنها مطمئنة ولديها ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف عبد العزيز لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدها، مؤكدة أن «عبد العزيز» يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم، فضلًا عن أنهه ليس مهتمًا بمقاييس السوق، وكل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ، وهذا الأمر واضح بشكل كبير سواء في إصراره على تقديم «الباب الاخضر»، وكذلك في أعماله الفنية الماضية والتي كان آخرها مسلسل «الطاووس» الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وأوضحت «نسرين»، أن فيلم «الباب الأخضر»، يعد من الأعمال الفنية المحببة لدى والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، حيث يعود تاريخ كتابة الفيلم إلي نهاية الثمانينيات، وعلى الرغم من ذلك يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره ، حيث يعد فيلمًا لكل زمان، لكونه يحتوى على مفاهيم واسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن لا تزال موجودة في وقتنا الحاضر.

وأشارت ابنة الكاتب الكبير، إلي أنه خلال الشهور الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز، واستقر على تنفيذ فيلم «الباب الأخضر»، حيث يعد الأقرب إلى طريقة تفكيره ورؤيته كمخرج، ومن ثم الاتفاق على بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عامل الاحترام في التعامل الإنساني كان مسيطر على الموقف، خاصة أن «عبدالعزيز» يقدر فكر والدها ويريد المحافظة عليه وتقديمه بالشكل الأمثل.

فيلم «الباب الأخضر»، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.