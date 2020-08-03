بمناسبة إعادة فتح أبوابها.. 10 معلومات عن ساحة الشيخ الطيب بالأقصر

أعلن المشرفون على ساحة الشيخ الطيب غرب مدينة الأقصر، استقبال الزائرين مرة أخرى من أهالي المدينة، بعد توقف دام لفترة طويلة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة جراء جائحة كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد الطيب، المشرف على الساحة، شقيق شيخ الأزهر، إنّ الساحة توقفت عن استقبال الزائرين والمريدين، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الساحة الذي تعد بمثابة مكان مقدس لكل أهالي الأقصر كونه شهد نشأة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

1- تقع ساحة الشيخ الطيب بمنطقة السيول، وسط مدينة القرنة غرب نيل مدينة الأقصر.

2- أسس الساحة الشيخ أحمد الطيب الحساني، جد شيخ الأزهر الشريف، وذلك عام 1900 ميلادية أي ما يقرب من 120 عامًا، وذلك لإلقاء دروس العلم بها، حيث كانت المدينة الغربية للأقصر تندر بها المدارس وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم.

3- يشرف على الساحة الأن العائلة ومنهم الشيخ محمد الطيب، شقيق شيخ الأزهر، والأخير يقوم بتنظيم بعض الدروس والندوات بها عند تواجده في إجازة.

4- مساحة الساحة 5 قراريط مربعة أصبحت تشكل مقصدا للكثيرين من مريدي الترويح عن أنفسهم وتنظيف أبدانهم من الهموم المتعلقة بها.

5- باتت الساحة مقصدا روحيا لزائري وساكني المحافظة من أجانب وكبار المسئولين والوزراء من مصر ودول العالم.

6- تتكون من ساحتين صغيرتين إحداهما للنساء، تتكون من طابقين الأول لحل مشاكلهن والثاني يعلوها وخصص للصلاة تزوره كل جمعة ما يقرب من 500 سيدة.

7- الساحة الأخرى مخصصة للرجال للمكوث وحل النزاعات والمشاكل القبلية واستقبال الضيوف ومناقشة المواضيع المهمة، يجاورها مسجد خصص لصلاة الرجال، غالبا ما يمتلئ بأكثر من 1000 رجل يوم الجمعة.

8- الساحة تضم أيضا مكتبة لمشيخة الأزهر، أنشئت عام 2014 على مساحة 600 متر، وتحتوي على 17 ألف كتاب في مختلف العلوم، وتتكون من قاعة للاطلاع والقراءة.

9- يلتحق بمكتبة المشيخة 3 حجرات: حجرة للإدارة وحجرة للإمام وحجرة للإداريين، وأجهزة كمبيوتر، وملحق بالمكتبة يضم مكتب تحفيظ القرآن الكريم للكبار.

10- ساحة الطيب ذلك المكان الذي نشأ فيه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بحسب المريدين، لم يقتصر فقط على كونه مقصدا لمحبي الطريقة الصوفية، لكنه يعد أيضا مقصدا لزوار المدينة السياحية من الأجانب وكبار المسؤولين والوزراء في مصر والعالم، الذين يزورون الأقصر، بالإضافة إلى أنها مركز للدعوة وإقامة حلقات الذكر.