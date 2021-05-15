الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.. مجازر الاحتلال تتواصل وسقوط شهداء جدد

لا تزال أحداث الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تتواصل مع تجاوز الشهداء لأكثر من 140 شهيدا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي بينهم عشرات الأطفال والنساء، حيث ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، اجتماعا طارئا لمتابعة الوضع في الأرض الفلسطينية كافة، القدس والضفة، وغزة، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وقادة الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن شهيدين و13 إصابة باستهدافين منفصلين، سقطوا بحي الشجاعية شرق غزة، أعمارهم لا تزيد عن 18 عاما.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ على مبنى برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وسائل إعلام دولية كبيرة في مدينة غزة ومكتب محامين، ليكمل الاحتلال عمليات تدمير الأبراج في أحدث تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.. الرئيس عباس يتابع التطورات

واستمع الرئيس الفلسطيني، إلى تقارير مفصلة حول اعتداءات الاحتلال المستمرة سواء من قبل المستوطنين أو الجيش في إطار الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، كما وجه الرئيس بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا العدوان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.. الناطق باسم الرئاسة يدين هجمات الاحتلال

وفي سياق أحداث الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين ليست دفاعاً عن النفس، ومنع المصلين من الوصول على الأماكن المقدسة ليس حفاظا على الأمن، وتهجير وتدمير بيوت المواطنين، ليس سوى عدوان لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف أن حملة التضامن الدولية الداعمة للهبة الفلسطينية في القدس، والرافضة للعدوان على غزة، دليل واضح على عدالة وقوة قضية فلسطين وشعبها البطل الصامد. وتابع أبو ردينة: إن الشعب الفلسطيني وبعد 73 عاما يملك نفس العزيمة والإرادة، وإن أرض فلسطين هي أرض مقدسة ستحرق كل من يحاول مسها أو يعتدي أو يتآمر عليها.

وقال إن ما يجري الآن من صمود وثبات ورفض للعدوان والاستسلام، هو بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل والعالم بأسره، بأن هذه الجرائم المستمرة ستضر بمصالح المنطقة والعالم، وأنه لم يعد مقبولا أن يبقى أحد في موقف المتفرج، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني أو لا سلام لأحد.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.. السلطة تستعد للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

وفي أحدث تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تجهز حاليا ملفا بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك للذهاب بها إلى محكمة العدل الدولية.