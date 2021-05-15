بعد عيد الفطر.. تعرف على أيام الإجازة المتبقية في 2021

ما زال العاملون في الدولة في انتظارهم العديد من الإجازات الرسمية خلال عام 2021، حيث تنتهي، غدا الأحد، أطول إجازة خلال عام 2021، وذلك بسبب عيد الفطر، وحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والخاصة، والتي وصل عدد أيامها إلى 5 أيام بدأت من الأربعاء الماضي 12 مايو، إلى غد الأحد 16 مايو، وما زال المصريون يبحثون عن الإجازات الرسمية الجديدة وسوف يحصلون على 10 أيام إجازة رسمية حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أنه خلال تلك الأيام تشهد البنوك والبورصة المصرية إجازة رسمية ويتم الإعلان عنها قبل بدء الإجازة بـ48 ساعة تقريبا.

وترصد «الوطن» الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2021 في السطور التالية:

- يوم الأربعاء عيد ثورة 30 يونيو إجازة رسمية.

- يوم الإثنين 19 يوليو وقفة يوم عرفة قبل عيد الأضحى.

- الثلاثاء 20 يوليو بداية إجازة عيد الأضحى

- الجمعة 23 يوليو عيد ثورة يوليو.

- الاثنين 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية.

- الأربعاء يوم 6 أكتوبر عيد نصر أكتوبر المجيد.

- الاثنين 18 أكتوبر المولد النبوي الشريف وهو آخر أيام الإجازات السنوية المقررة خلال عام 2021.

يذكر أنه طبقا لقوانين 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهو الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن عدد الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية المتبقية، بعد إجازتي عيد الفطر، و30 يونيه، تبلغ 8 أيام، هي خمسة أيام من الإثنين 19 يوليو إلى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة وقفة عرفات، وأيام عيد الأضحى، ثم الاثنين 9 أغسطس، بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية، ثم الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة، ثم الاثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.