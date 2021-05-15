بالأرقام.. تعرف على آخر إحصائية بجرائم جيش الاحتلال في غزة

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية، إحصائية عصر اليوم السبت، بأعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت الإحصائية، الصادرة عن وزارة الإعلام، إنه تم شن 1050 غارة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 139 شخصا وإصابة 1000 جريح فيما تم قصف 719 مبنى مابين هدم جزئي وكلي.

وتسببت العمليات في تضرر 4 آلاف و271 منزلا، وقصف 76 برجا ومبنى سكني، وتهدمها بشكل كامل، إضافة إلى قصف 63 مبنى حكومي، وتضرر 34 مدرسة وعيادة رعاية صحية، إضافة إلى تضرر 23 مقرا اعلاميا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية.

وقال البيان، إنه تم قصف مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية بقيمة وصلت إلى 10 ملايين دولار، وقصف شوارع وبنية تحتية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى قصف 4 بنوك محلية.

وأشار البيان، إلى تضرر 120 سيارة ووسيلة نقل خاصة بقيمة 5 ملايين دولار، إضافة إلى تضرر قطاع الاتصالات والطاقة بقيمة 12 مليونا و100 ألف دولار وتدمير مسجدين بشكل كامل وتضرر العشرات من المساجد والكنائي بقيمة وصلت إلي مليون دولار.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن قوات الاحتلال منعت وصول الأطقم الطبية لعدد من الإصابات عند مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس، فيما أشارت مصادر داخل قطاع غزة إلى إصابة أربعة طلاب فلسطينيين، بعد اعتداء مستوطنين عليهم باستخدام السكاكين والعصى في جامعة تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الإعلام العبري، أصدر أوامرا لكل مستوطني غلاف غزة للدخول إلى الملاجئ، فيما أعلنت سرايا القدس دخولها الجولة الثانية لتستهدف تل أبيب ومفاعل ديمونة.