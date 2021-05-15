تقارير: نزوح 12 ألف مواطن فلسطيني إلى 16 مدرسة

قالت مصادر بـ«وكالة الغوث الدولية» إن ما يقرب من 12 ألف مواطن فلسطيني نزحوا إلى 16 مدرسة قريبة من أماكن إقامتهم في عدة أماكن في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن «وكالة الغوث» ستبدأ في التعامل والعمل لأجلهم عصر اليوم السبت، واتخاذ القرار فيما يخص مراكز الإيواء حيث أن هناك خطة شاملة قد أعدت للتعامل مع الأهالي النازحين.

وأشارت المصادر إلى أن «الوكالة» من المفترض أن تتواصل مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق معه حول تسليمهم جميع الإحداثيات عبر الـGPS وأخذ الموافقة على فتح تلك المدارس.

وأشارت المصادر إلى أن للوكالة خطة تم إعدادها وتجهيزها لإدارة 50 مركزا في آن واحد بدءا من اليوم السبت، مشيرة إلي تجهيز وتحضير طواقم طبية بسبب جائحة كورونا، وأيضا طواقم مختصة للتعامل بشكل نفسي مع الأهالي النازحين للحفاظ على صحتهم والتخفيف عن نفسياتهم.

وكانت قد أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية إحصائية عصر اليوم السبت بتفاصيل حول عدد الشهداء والمصابين وما سببه الاعتداء الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت الإحصائية إنه تم شن 1050 غارة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 139 وإصابة 1000 جريح، فيما تم قصف 719 مبنى ما بين هدم جزئي وكلي.

وتسببت العمليات في تضرر 4 آلاف و271 منزلا وقصف 76 برجا ومبان سكنية وهدمها بشكل كامل، إضافة إلى قصف 63 مبنى حكوميا وتضرر 34 مدرسة وعيادات رعاية صحية، إضافة إلى تضرر 23 مقرا إعلاميا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية.

وقال البيان إنه تم قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة وصلت إلي 10 ملايين دولار وقصف شوارع وبنية تحتية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون دولار إضافة إلي قصف 4 بنوك محلية.

وأشار البيان إلى تضرر 120 سيارة ووسيلة نقل خاصة بقيمة 5 ملايين دولار، إضافة إلى تضرر قطاع الاتصالات والطاقة بقيمة 12 مليونا و100 ألف دولار وتدمير مسجدين بشكل كامل وتضرر العشرات من المساجد والكنائس بقيمة وصلت إلي مليون دولار.