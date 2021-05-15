إصابات بالرصاص الحي والاختناق في عدة مدن فلسطينية

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، مساء السبت والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

وذكر الهلال الأحمر- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن طواقمه في الميدان تعاملت مع 13 إصابة بالمطاط وواحدة بقنبلة، إضافة إلى الإصابات الأخرى التي نقلتها طواقم الإسعاف الخاصة المتواجدة في المكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المواطن الذي أصيب بالرصاص الحي في رأسه وصل بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي، وكان قلبه متوقفًا عن النبض، والطواقم الطبية أنعشت قلبه، ولا يزال بحالة بالغة الخطورة.. كما وصلت إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الخاصرة وأدخل لغرف العمليات.

كما أصيب اليوم السبت، طفل (13 عاما) بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضحت «وكالة وفا» أن طفلا (13 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الظهر خلال مواجهات مع الاحتلال عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.‫

وفي مدينة طولكرم، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أحدهما بعيار ناري في الأطراف السفلية والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، في المواجهات التي تجددت بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال المدينة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا وأوصرين جنوب نابلس.