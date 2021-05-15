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إحباط محاولة التنقيب عن الآثار بمنزل في طوخ

كتب:

حسن صالح
07:02 م | السبت 15 مايو 2021
التنقيب عن الأثار

التنقيب عن الأثار

أحبطت أجهزة الأمن في القليوبية، محاولة صاحب منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل قديم بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه وكشف ملابسات الحادث. 

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة، وتولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وانتداب لجنة لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة. 

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من المدعو «و. ج. ل» 35 سنة سائق، ومقيم قرية كفر منصور دائرة المركز، بقيام جاره المدعو «م. ع. ل»، المقيم ذات الناحية، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، ما أدى لحدوث شروخ وتصدعات بحوائط منزل المُبلغ. 

بالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن منزل المشكو في حقه مكون من أربعة طوابق ووجود حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار، وعدم وجود أي أشخاص بداخله، وتم ضبط أدوات الحفر، وبمعاينة منزل المُبلغ تبين أنه مكون من طابقين، ووجود تشققات بالغرفة المجاورة لمنزل المشكو في حقه، تم تعيين الحراسة اللازمة على المنزل وأخطر مجلس مدينة طوخ لاتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.

وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتقرر انتداب لجنة من الوحدة المحلية، لفحص المنزل والمنازل المجاورة لبيان عما بهم من تلفيات.

وجرى التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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