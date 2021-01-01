مروة ناجي: قدوتي أم كلثوم.. وأي فنان يأمل بأن تبقى سيرته بعد رحيله

قالت المطربة مروة ناجي، إن عام 2020 مر عليها عبر المكوث في منزلها وسط أبنائها مع قليل من الخروج من المنزل، كما وتمنت أن تتعدل أحوال الجميع خلال العام الجديد 2021، حيث أن هناك الكثير من المواطنين ممن تعرضت أعمالهم إلى مشكلات عدة جراء الجائحة.

أي فنان يأمل أن تظل سيرته موجودة بعد وفاته

و أضافت «ناجي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن كوكب الشرق أم كلثوم بالنسبة لها هي قدوتها في حياتها، وتأمل أن تصل إلى جزء مما وصلت إليه، حيث أنها و بالرغم من رحيلها منذ أكثر من 40 عاما، ومازالت سيرتها موجودة لدى الجميع: «واجهة مشرفه لمصر، وأي فنان يأمل أن تظل سيرته موجدوة بعد وفاته».

الناس طلبت أني أعيد الأغنية تاني وعدتها تاني

وأوضحت أن أول اختبارات الغناء التي خاضتها وهي في الفصل الرابع الأبتدائي، ومنذ تلك الأونة وحتى نهاية فترة الجامعة حصلت على أفضل صوت في مصر، بينما أول أغنية قامت بغنائها من أعمال كوكب الشرق كان في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: «متوقعتش اللي حصل، الناس طلبت أني أعيد الأغنية تاني وعدتها تاني، وطلبوا أني أغنيها للمرة الثالثة، وبعديها حصل الانطلاق».

عايزين يسمعوا اللي هما حفظوه بدون أي تغيير أو تجويد

وأكدت أن كوكب الشرق كانت تغني الكثير من الأغاني ذات الطبقات الصوتية المختلفة، وتمتعت بقدرات صوتيه جباره حتى قبيل وفاتها بفترة قريبة، كما أنه لا يريد المستمعين سماع إضافات خاصة بأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرها من أبناء ذلك الجيل: «الناس مش قابلة أي تاتش على أغاني أم كلثوم أو غيرها من أبناء الجيل ده، عايزين يسمعوا اللي هما حفظوه بدون أي تغيير أو تجويد».

وأشارت إلى أنها ستعمل خلال العام الجديد بالظهور في مختلف الأغاني المفردة، حيث ستقوم بأطلاق أغنية مع أول أسبوع للعام الجديد، كما ستقوم بإطلاق أغنية أخرى مع عيد الحب لعام 2021.