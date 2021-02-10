مروة ناجي عن أغنيتها الجديدة: «بقت بتتسمع في الميكروباص»

قالت المطربة مروة ناجي، إنها أطلقت أغنيتها الجديدة «حالنا» منذ أسبوع مضى، وتميزت الأغنية باللحن الطربي وكلمات درامية وإيقاع غريب: «مقام البيات مبقاش بيتقال منه كتير، والأغنية عاملة ميكس غريب، خدنا فيها الأصالة وواكبنا العصر».

وأضافت «ناجي»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» والذي تقدمه كلا من الإعلاميتين سهير جودة ومني عبدالغني والمذاع على فضائية «CBC»، أنها تفاجأت بردود أفعال مستمعي تلك الأغنية والتي وصلت لمليون ونصف مشاهدة في فترة وجيزة: «الأغنية بقت بتتسمع في الميكروباص، وأنا فرحانه إنها بدأت تنزل للناس».

زوجها بعيدا كل البعد عن مجالها الغنائي

وأعلنت أن زوجها بعيدا كل البعد عن مجالها الغنائي، حيث تزوجا في 14 فبراير وهو يوم عيد الحب: «محمد بعيد خالص عن الوسط تماما، وكان بعيد عن الوسط وعن الموسيقى العربية ومكنش يعرف مين مروة ناجي، واتقابلنا في أسود فترات حياته».

وأكدت أنه أعجب بشخصيتها بعدما تحدث معه الكثير من الأصدقاء المشتركين عنها أمامه، حتى أعجب بها: «ربنا طبطب على قلبي بيه، ووقف في ظهري في كل حاجة وكل مشكلة عندي محمد حلهالي، وحالة النشاط اللي حصلت هو السبب فيه، وهو متحمس وعايزني أكمل أغاني».

وأشارت إلى أنها الزيجة الثانية لها وكانت قلقة في بداية زواجها، كما أنها عانت من فترة من المشكلات التي لم تحل إلا بزواجه: «أتجوزنا في كورونا، وأنا حابه أشكره، ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة ليا يارب».

وألفتت إلى أنها تقوم ببطولة عرض مهم حاليا يحمل اسم «ألمظ وسي عبده»، حيث أنها حاولت الاعتذار عن ظهورها بهذا العرض لأكثر من مرة ولكن لم تفلح في ذلك: «الغناء لايف يوميا في العرض، فيه أول رجوع لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب».