تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم: العائلة تصلي وتدعو لشفائه

ما زالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالإضافة لمعاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

كشف مصدر من داخل مستشفى سمير غانم التي يعالج بها في المهندسين، أن أسرته المكونة من ابنتيه دنيا وإيمي دائمتا التواجد في مقر المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، ورغم منع دخولهما لزيارته إلا أنهما متواجدتان من أجل متابعة حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أن دنيا وإيمي طيلة الوقت يصلون ويدعون الله لشفائه هو ووالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز التي تعالج أيضا فى مستشفى آخر بسبب فيروس كورونا، ولكن حالتها الصحية أفضل خلال الساعات الماضية من سمير غانم.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاها الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا».

كما نفى الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، الأخبار المنتشرة عن تدهور صحة الفنان الكوميدي، وحذّر من نشر الأخبار المغلوطة بشأنه، قائلا: «نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الفنانة دلال عبدالعزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان».

كانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.