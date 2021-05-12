رامي رضوان: اللهم أنعم على سمير غانم ودلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل

كتب الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «الليلة آخر الليالي الوترية لعل فيها تكون إجابة من المولى عز وجل لدعائنا».

وقال رضوان: «يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا كريم الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبدالعزيز وسائر المرضى وأنعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما».

وتابع: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم وعنا، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وواصل: «يا إلهي، اسمك شفاؤنا، وذكرك دواؤنا، وقربك رجاؤنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

واختتم: «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا جميعا يا رب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم آمين».

ويتواجد حاليا الفنان سمير غانم في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا ومضاعفات في الكلى، أدت إلى اللجوء للغسيل الكلوي ووضعه على التنفس الصناعي في حالة غير مستقرة.

أما زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز فتتواجد هي الأخرى في أحد مستشفيات العزل في منطقة المهندسين تحت جهاز التنفس الصناعي، وسط تحسن حالتها.