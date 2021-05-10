حسن الرداد ينفى شائعات تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد الشائعات التي ترددت حول تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، قائلا: «لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الفنان سمير غانم».

وأضاف الرداد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الفنانة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان».

وجاء ذلك بعد انتشار شائعات خلال الساعات الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ودخوله في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، وهو ما أغضب عائلة ومحبى الفنان الكبير، حيث قال زوج ابنته الإعلامى رامي رضوان: «ارحمونا من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لايزال حرجا».

وعلى الجانب الآخر، نفى الفنان أشرف زكى ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته، مؤكدًا أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتؤثر سلبًا على أسرته ومُحبيه.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز غير صحيح، والسادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده»، متابعًا: «الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم».

وأضاف رامي رضوان، قائلا: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما».

ما زال سمير غانم ودلال عبدالعزيز يرقدان في العناية المركزة في مستشفيين مختلفين بسبب حالتهما الصحية المختلفة، إذ أن غانم مصاب بالكلى بينما تعاني زوجته من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الفنان الكبير سمير غانم، يرقد في العناية المركزة بمستشفى بالمهندسين بسبب مشاكل خطيرة في الكلى، حيث أشارت مصادر مقربة من الأسرة إلى أن الحالة غير مستقرة بسبب كبر سنه.