«التوك توك اتقلب».. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بكفر الشيخ

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم في حادث مأسوي، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب توك توك في مصرف زراعي على طريق قرية «الديبة - بيلا»، بدائرة قسم بيلا في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بسقوط توك توك في مصرف زراعي على طريق قرية «الديبة - بيلا» بدائرة قسم بيلا، ووجود متوفين.

على الفور انتقل الرائدان ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، وأحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون مباحث المركز، ومعاونيهم، إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء سير توك توك بداخله 3 أشخاص من أسرة واحدة سقط بهم في مصرف زراعي بالقرب من قرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وجرى انتشال الجثث الثلاثة والتوك توك، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وتبين مصرع: «أحمد. إ.ع.أ»، 66 سنة، وزوجته «مقبولة.م.إ.ا»، 48 سنة، وابنتهما «منار»، طالبة بالمدرسة الفندقية ببيلا، وتم نقل الجثث الثلاث لمستشفى بيلا المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، أُصيب 11 شخصا في حادثيّ تصادم وانقلاب في محافظة كفر الشيخ، ، حيث وقع الحادث الأول على طريق «الخاشعة- البرلس»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي.