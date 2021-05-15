«اتضرب بالبوكس في رقبته».. مصرع فني كهرباء في محطة وقود بالدقهلية

لقى فني كهرباء مصرعه في الدقهلية، بعد تلقيه ضربة قاضية «بوكس في الرقبة»، إثر مشادة كلامية مع شخص حاول أن يشتري البنزين قبله من إحدى محطات الوقود في عزبة هجرس بمدينة بلقاس، وتمكن المتهم من تثبيت رأس المجني عليه بسلاح أبيض سحبه من سيارته، وأعطاه «بوكس» بقبضة يده، فسقط المجني عليه على الأرض فاقد الوعي، وحدث كسر في الجمجمة، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتمكنت مباحث بلقاس من القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ورود بلاغ بوفاة فني كهرباء ووصوله إلى مستشفى بلقاس

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول سامح أحمد محمد الزغبي، 43 سنة، فني كهرباء، المقيم بعزبة هجرس دائرة المركز، إلى مستشفى بلقاس المركزي جثة هامدة.

القبض على المتهم

انتقلت مباحث مركز بلقاس إلى مكان الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم ويدعى «أحمد.ا. ا، 37 سنة» وتحفظت على سيارة المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، لعرضهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم.

شقيق المجني عليه: ضربه في رقبته فسقط على الأرض فاقد الوعي ومات

وقال «عبد الله أحمد الزغبي» شقيق المجني عليه، شقيقي لديه توك توك خاص، ومقيم في عزبة هجرس منذ نحو 8 سنوات، وهو من قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، وذهب إلى محطة الوقود لشراء البنزين، وكان أمامه تروسيكل، ولما انتهى من شراء البنزين تحرك أخي لتعبئة التوك توك بالبنزين، فجاء المتهم بسيارته مسرعة ليقطع الطريق على أخي، حتى يشتري قبله، ولما اعترض أخي على الطريقة نزل المتهم من سيارته، قائلا: «أنت متعرفش أنا مين» فاستغفر أخي، وذهب ليعبئ التوك توك بالبنزين فنزل المتهم من سيارته ومعه سلاح أبيض».

وأضاف الزغبي لـ«الوطن» أن المتهم تمكن من تثبيت رأس أخي من الجهة اليمنى، وضربه بالبوكس في الرقبة من الجهة الأخرى فخر على الأرض فاقد الوعي، ولما ذهبنا به إلى المستشفى تبين وفاته.

وطالب بأخذ حق أخيه بالطرق القانونية، فقد سجلت كاميرات المراقبة الموجودة في محطة الوقود، تفاصيل ما حدث وضرب أخي وطريقة سقوطه على الأرض.