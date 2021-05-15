انتشال جثة أب غرق أثناء محاولة إنقاذ ابنته في المنيا

انتشل رجال الإنقاذ النهري، بمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم السبت، جثة «نادي عماد»، وشهرته «حمادة القسيس»، والذي غرق هو وابنته، الأسبوع الماضي في المجرى المائي لنهر النيل بمركز ملوي، وذلك بعدما سقطت الطفلة من فوق الكوبري، فقفز والدها خلفها في محاولة لإنقاذها، رغم أنه لا يجيد السباحة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمرسى «بني حسن الشروق» من العثور على جثة الأب، وتم التحفظ على الجثة في مستشفى أبو قرقاص العام، لحين الانتهاء من إجراءات تسليم الجثمان إلى أسرته.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي، في وقت سابق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق كل من «نادي عماد»، 35 عاما، وطفلته «جوليا»، 3 سنوات، داخل المجري المائي لنهر النيل.

تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الأب الشاب وابنته، اللتين جرفهما التيار، بعد غرقهما، وتجري إدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، من جهودها للتحري وجمع المعلومات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً للأب وابنته، اللذين غرقا في نهر النيل، وأكد بعض الأهالي إنه أثناء مرور «نادي عماد» مع أسرته أعلى كوبري النيل في ملوي، سقطت طفلته «جوليا» من إحدى فتحات الكوبري في النهر، فقفز الأب خلفها محاولاً إنقاذها، رغم عدم إجادته السباحة، مما أدى إلى مصرعهما غرقاً.