ضبط أسماك مملحة ولحوم فاسدة في المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية والمحال التجارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، ضمن إجراءات المحافظة المشددة خلال عيد الفطر المبارك.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الاغذية قامت بالمرور على 340 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 98 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط 8 منشآت غذائية بها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه بجانب الحملات تم إعدام 791 كيلو جرام أغذية مختلفة، و1000 لتر ألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 238 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 40 كيلو أسماك مملحة و1200 لتر خل و1000 لتر مياه وألبان معبأة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.