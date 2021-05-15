«التنظيم والإدارة»: 4.9 ألف موظف جاهزون للانتقال لـ«العاصمة الإدارية»

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن «الانتهاء من تدريب 4 آلاف و942 موظفاً مرشحاً للانتقال إلى العاصمة الإدارية من الوزارات والجهات المختلفة، خلال أبريل الماضى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا».

وقال «الشيخ»، فى بيان، إن «الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الحكومة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية تشمل حزمة برامج أساسية، تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومى، وتحدياته، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومى، والتوعية بمؤسسات الدولة والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلى».

وأضاف رئيس الجهاز أن «الخطة تضم أيضاً تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات، التى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التى قامت بها وزارة التخطيط، وتم الانتهاء من إعداد (كارت) تدريبى لكل موظف مرشح، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التى تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم.

وتشمل هذه الجدارات السلوكية: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجدانى، وفاعلية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعى، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت».

وتشمل الخطة التدريبية أيضاً حزمة البرامج التخصصية.