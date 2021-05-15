مخرج مسلسل موسى: مشهد الفيضان صعب.. صورنا 14 ساعة متواصلة لمدة 8 أيام

قال المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل موسى، إن فريق العمل المسلسل بذل جهدا كبيرا، حيث قام محمد رمضان بالتصوير لمدة 40 يوما حافيا مع التنقل وسط ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الأمطار بجانب المجهود الكبير المبذول من الممثل القدير محمد ريحان، لافتا إلى أنه تم العمل على تصوير فكرة الفيضان من شهر يونيو 2020، مبينا أنه تم التصوير في بعض الأحيان لمدة 14 ساعة لمدة 8 أيام متواصلة.

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، أن ياسر النجار قام بجرافيك على مستوى عال في المسلسل، مبينا أن مساعدين المخرج بذلوا جهدا كبيرا لإخراج صورة الفيضان بشكل جيد في ظل التصوير في بحيرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم تصويره بالكامل في مصر بدلا من التصوير بلندن مع وجود طاقم مصري متكامل لأن التصوير في لندن يتطلب تصميم أجزاء من القرية في لندن وهذا كان أمرا صعبا، مبينا أنه تم بناء البيوت من البلاستيك حتى لا تنهار وسط وجود الإعصار، لافتا إلى أن التجربة كانت جديدة على الجميع وتمت التجربة لأول مرة وبعض الأجهزة قد تضررت خاصة مواتير المياه، مؤكدا أن التصوير كان صعبا في ظل وجود تسريب كهربائي بعض الأحيان، ووصلت ساعات التصوير إلى 14 ساعة لمدة 8 أيام.

وأوضح المخرج محمد سلامة، أن فريق العمل كان مجموعة من الأبطال في ظل التصوير تحت الماء لساعات طويلة وسط الطقس البارد، لافتا إلى أنه يشكر شركة سينرجي التي آمنت بالمشروع وفكرة الفيضان التي تكلفت الكثير حتى خروج المشهد على أكمل وجه.