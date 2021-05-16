الجامعات تشدد على اكتمال المقررات الدراسية بالكليات قبل نهاية التيرم

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020/2021، ستكون في المواعيد المحددة والمقررة من قبل المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، ووفقا لجداول الكليات، ونظام التعليم الهجين، موضحين أنه جرى التشديد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد المناهج والمقرارات الدراسية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرين إلى أن الامتحانات ستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، وتتماشى مع الظروف الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون وفقا للقرارات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وبما يتماشى مع نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، فضلا عن أنها ستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع التشديد على إلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة.

رؤساء الجامعات: وضع الامتحانات وفقاً للتقييمات المجمعة في ظل جائحة كورونا

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى التأكيد علي استكمال المقررات الدراسية والمناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني قبل انطلاق الامتحانات، وذلك وفقا للتعليم الهجين، موضحا أنه لا يوجد أي حذف بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على عمداء الكليات بضرورة متابعة العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2021، وذلك حتى انتهاء الفترة الباقية من العام الدراسي الجارى، مؤكدا على ضرورة إلزام الكليات بعمل وتقديم «دراسة كافية» للمعلومات الأساسية المتضمنة فى جميع المقررات الدراسية للعام الدراسي، بما أنها تشكل جزاءاً رئيسيا ومحورياً فى تعليم الطالب، وذلك قبل تخرجهم أو حتى انتقالهم للعام الجامعي التالي، مع التنويه على ضرورة إجراء «تقييم عادل» لمختلف الطلاب كمعيار أساسي، وذلك فى وضع امتحانات نهاية العام الجامعي فى ظل ظروف فيروس كورونا الاستثنائية.