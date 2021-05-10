بالتفاصيل.. منحة مجانية للخريجين وطلاب الجامعات في علوم الكمبيوتر

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة «جوجل»، عن فتح باب التقديم في برنامج «مطور تعلم الآلة من جوجل»، والذي يهدف إلى تدريب مهندسي البرمجيات وطلاب الجامعات والخريجين في تخصصات علوم الكمبيوتر على أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الجيل القادم من مهندسي ومطوري البرمجيات في مصر بالمهارات المطلوبة لحل مشاكل الحياة الواقعية باستخدام التعلم الآلي على المستويات المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين.

ومن المقرر أن يحصل المتدربين على مدار من 12 إلى 18 شهرًا على مسار مكثف من الدورات والاختبارات العملية التي تقدمها Qwiklabs، وهي منصة تدريب عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع تدريب بقيادة مدرب بواسطة خبراء متخصصين في Google وشركاء رئيسيين آخرين.

ويشترط على المتقدم ليتمكن من المشاركة في الدورة، أن يكون لديه إلمام بإحدى لغات البرمجة.

المحتوى العلمي للدورة التدريبية

- يحصل المشارك على تدريب عملي مع التعلم الآلي، لأنه ينطبق على معالجة الصور من خلال أخذ المعامل التي ستمكنك من تسمية الصور واكتشاف الوجوه والمعالم، إضافة إلى استخراج النص وتحليله وترجمته من داخل الصور.

- يحصل على تدريب عملي مع التعلم الآلي لأنه ينطبق على معالجة اللغة عن طريق أخذ المعامل التي ستمكنك من استخراج الكيانات من النص، وإجراء تحليل للمشاعر والنحو، إضافة إلى استخدام Speech to Text API للنسخ.

- يوضح لك استكشاف واجهات برمجة التطبيقات مدى قوة واجهات برمجة التطبيقات «API» ولماذا يتم استخدامها بشكل حصري تقريبًا من قبل مستخدمي GCP الأكفاء.

- بعد الانتهاء من الدورة يحصل المتدربين على 3 شهادات من جوجل وشهادة من «مهارة تك».

ويمكن للراغبين التسجيل في المنحة عن طريق ملء البيانات إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات.