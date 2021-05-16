هل التطوع للعمل في غزة من باب الجهاد.. رئيس الفتوي الأسبق يجيب؟

أعلنت نقابة الأطباء اليوم، عن تقدم 1200 طبيب مصري متطوع للعمل في قطاع غزة، وذلك بعدما قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين على إثر العدوان العنيف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وتساءل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم التطوع لمساندة الشعب الفلسطيني عن طريق الدولة المصرية، وهل من توفى في فلسطين يكون في منزلة الشهداء أم لا، وما الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يكون الجهاد في سبيل الله مناسبا للقواعد والشروط التي حددها الدين الإسلامي؟

الأطرش: من يقتل في فلسطين فهو شهيد

من جانبه، قال عبد الحميد الأطراش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر، إن تطوع 1200 طبيبا مصريا للعمل في غزة أمر جيد ويثاب عليه الأطباء وقيادات الدولة المصرية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم:«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

وأضاف الأطراش في تصريحات لـ«الوطن» أن عمل الأطباء يعتبر من باب الجهاد في سبيل الله، وعند وفاة أحد منهم أثناء عمله فهو شهيد في سبيل الله، وذلك لأن التّعاون من أجمع المعاني التي أرساها الإسلام، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

وأوضح الأطرش، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حرمة المسلمين في كل دول العالم وليس في فلسطين فقط، كما أنه يؤيد ما قاله الدكتور أحمد عمرو هاشم عن القضية الفلسطنية بأن «ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة».

عبد الغني هندي: الجهاد حلال إذا كان عن طريق الدولة فقط

وأوضح الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأن الأطباء يجاهدون في سبيل الله ويكونوا شهداء في حال وفاتهم داخل العمل، ولكن لابد أن يكون ذلك عن طريق الدولة المصرية وليس عن طريق أهوائهم وإلا سنكون مثل المتطرفين.

وتابع هندي في تصريحات لـ«الوطن» بأن الدولة المصرية كعادتها قدمت الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وهذا أمر يدل على وقوف الدولة بجانب أشقائها في وقت الأزمات والشدائد، داعيا المولي أن ينصرهم على قوات الاحتلال الإسرائيلي.