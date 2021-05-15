أحمد حلمي يدعم فلسطين بصورة: «شعب الخلود.. صمود بلا حدود»

أعاد الفنان أحمد حلمي نشر صورة له وهو يرتدي الشال الفلسطيني، وذلك أثناء حضوره في إحدى البرامج التليفزيونية لاكتشاف المواهب، وذلك دعمًا لغزة ضد القصف العدواني من قوات الاحتلال الفلسطيني للقطاع، وذلك على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك».

وعلق «حلمي»، على الصورة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «فلسطين أرض الجدود وشعب الخلود وصمود بلا حدود»، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 145 وإصابة 1100 فلسطيني في 6 أيام من هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج «مشتهى»، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية «برج الجلاء» في حي الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

وكانت إسرائيل قد دمرت «برج الشروق»، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، كما دمرت «برج هنادي» و«برج الجوهرة»، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.