أمين عام الأمم المتحدة: قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة أمر مقلق

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة أمر مقلق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج «مشتهى»، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية «برج الجلاء» في حي الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

وكانت إسرائيل قد دمرت «برج الشروق»، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، كما دمرت «برج هنادي» و«برج الجوهرة»، الذي كان يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.